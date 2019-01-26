【社會解題】考題統整性高 跨科題型有難度

2019-01-26

〔記者林曉雲、吳柏軒、蔡亞樺、蘇孟娟／綜合報導〕社會科今年命題大量跨考史地公民三科，高中老師和補教老師評析，超過一半題組是三科混合運用，試題中間偏難，鑑別度高，考生須瞭解每一則事件的歷史背景，再以公民與社會科所學的知識概念判答。有多名考生推測可能今年配合學測五科選四科，為提高社會科鑑別度，今年考題難度偏難。

補教老師張雪雲直言，「有耐性」的學生可能考得比較好，「讀懂了就答對了！」

過去命題史地不分家，但公民科難融入，今年大量出現跨科整合題組，例如從生態服務來賦予傳統養蚵文化新價值，衍生保育開發、公民自決等議題。國立科學實中歷史教師徐万晴表示，考題統整性高，學生須具備「史料證據」的解讀能力，從長題幹中抓取歷史、地理、公民不同的學科資訊判讀答題。補教歷史老師曾泰輯表示，歷史考題略古詳今，台灣史今年有八題，比例較往年提升。

國際移工、美中貿易戰等時事入題

板橋高中公民老師李柏翰評析，勞動基準法入題，國際移工議題被關注，並結合文學素材，以台灣本土文學家鍾理和先生的長篇小說《笠山農場》入題，以書中人物劉致平與劉淑華的際遇與婚姻，結合公民與社會所關心的生活風格、文化與社會階層議題，考驗學生的文學閱讀能力，另藉由蘇格蘭的獨立公投入題、歐洲革命浪潮等議題，引導學生對民主與人權的思考。

北市麗山高中地理老師廖偉國說，地理強調圖表和照片的解讀力，近十年來圖表題都占逾五成比例，因整合導致題目偏難，如第四十九題談十九、廿世紀某帝國首都的猶太裔，恐怕只能靠推論。

第一類組考生大呼社會科題目好難。松山高中王姓考生表示，今年社會科題組變化很多，有不少跨科的題目，例如有融合公民、歷史、地理的題目，把各科觀念合在一起，寫題目思考跳來跳去，所有題目都沒辦法第一時間反應，覺得很難。

融合各科觀念、背沒用 考生直呼超難

北市松山高中劉姓考生則說，時事題例如公投、美中貿易戰之類的，不是單純用背就會的題目。中一中馬姓考生指出，台灣史比重是歷屆之最，且不少冷門台灣史，另全篇幾乎均是跨科題型，覺得是近十年來最難。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/