自由選考上路 社會缺考率17年新高

2019-01-26

新制5選4科 社會、自然兩科報考人數較少

〔記者吳柏軒、俞肇福／綜合報導〕今年大學學測首度實施自由選考，不再強制考生五科都上陣，報考人數上已呈現社會、自然兩科人數較少趨勢，昨社會科缺考率更達二．三九％，是十七年來新高紀錄，但是否受自由選考新制度影響，仍待大考中心後續分析。

受新制影響？ 缺考率高達2.39％

今年因應一○八新課綱即將上路，大學招生變革，申請、繁星等招生管道，針對學測成績採五科選四科，取消總級分制，考生能自由選考學測各科，第一次實施，從報名人數可略見社會科及自然科選考人數比較少，總數十三萬八千多名報名考生，社會科僅十二萬多人、自然科十一萬多人報考。

大考中心統計，社會科實際到考人數為十二萬一二六二人，並有二九六五人缺考，占比達二．三九％，跟去年的一．四五％相比明顯增加，是自九十一年來缺考率最高的比例。

昨全國試務也傳零星事件，如南投某試場一名考生考完不慎將試題攜出，根據考試規定，該科將以零分計算，但最終要由考試委員決定；亦有某試場外花圃驚見連接植物的電子儀器，查封後才得知是圖書館主任與學生的科展實驗，虛驚一場；另有考生考國文選擇題時強行離場，因為有洩漏試題舞弊風險，依規定取消其考試資格。

海洋大學及基隆女中試場，有一位男學生邊滑手機邊應考，被監考老師發現後制止，海大試務中心登記後，將該考生違規事件報請大考中心處理，最重可能社會科零分；據監考老師轉述，考生說他是考完試才拿手機出來滑，被監考老師制止後，就把手機收起來。

邊滑手機邊應考 該科可能零分

大考中心今日將再度提醒各候選人注意試場安寧。今日學測考數學、國文寫作及自然等科。

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