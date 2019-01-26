檢察長大搬風》檢改團體讚 跨正確一步

2019-01-26

〔記者吳政峰／台北報導〕對於史上最大幅度的檢察長調動出爐，由檢察官組成的司改團體「劍青檢改」與「檢改會」聯名同讚為「跨出正確的一步」，可讓檢察體系更富朝氣；民間團體「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，名單四平八穩，有九十分的水準。

檢改團體指出，這一波新任檢察長多屬青壯世代，是改革檢界重要而正確的方法，檢察長年輕化可望更富朝氣、更接地氣，與第一線檢察官共同守護法律，保護人權。

兩團體表示，現行社會日新月異，科技進步、犯罪進化、金融修法及洗錢防制、沒收新制修法的變化，都需要嫻熟科技工具及掌握最新修法的檢察長才能勝任，本次首長人事已有司法官班第卅五期出任，並有多位卅四期、卅三期新任，均具刷新風氣效果。

女男比例四比六 極其罕見

何俊英認為，這次名單女男比例能拉近到四比六，極其罕見，代表法務部長蔡清祥觀察到了這個關鍵點；至於給九十分，其中扣掉的十分，何俊英直言是「不夠年輕」，雖這次已打破一次一期的慣例，改成一次派兩期，令人耳目一新，但既然用人唯才就不應在意期別，全部改以專業能力考量，才能激發基層向上動力。

何俊英呼籲廢除現行檢察長的「滿六」內規，建立考核機制，若有領導統御不佳、聲望低、不足為楷模等問題，應立刻拔除，無須讓這些人續任；他也強調，不適任檢察長不代表是失格的檢察官，反之亦然。

檢察長異動名單

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