檢察長大搬風》霸氣辦大案 菜鳥出頭天

2019-01-26

〔記者楊國文、黃捷／台北報導〕檢察首長人事案昨天出爐，攤開廿一名新任名單，最資淺的「菜鳥」是法訓所卅五期的高檢署檢察官俞秀端，她出身礦工女兒，還當過女工，苦讀考上司法官，如今成為「女工變身檢察長」的勵志典範；此外，曾承辦前總統馬英九洩密、將馬判刑四月等多件大案的高檢署公訴檢察官洪家原，本次升任金門地檢署檢察長。

俞秀端 女工變身檢察長

俞秀端出生窮困的礦工家庭，國一曾休學賣菜、兼職女工貼補家用，她自幼體弱多病，歷經多次重大手術，曾一度想自殺，最終克服病痛，一路苦讀考上檢察官，二○○五年榮獲十大傑出青年，昨更上層樓，成為期別最資淺的檢察長。

俞秀端承辦過華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸案等受矚目案件，走過苦痛的她更懂珍惜，工作之餘，常會返鄉提供免費法律諮詢服務，並從一九九○年起，每月透過世界展望會長期資助兒童。

洪家原 曾辦馬洩密案

洪家原為法訓所卅四期結訓，為本次「第二資淺菜鳥」檢察長。洪在高檢署檢察官三年任內，時常以一人力抗律師團，獲高層賞識，承辦受矚目案件有馬英九洩密、幸福人壽百億掏空，基隆市議會前議長黃景泰貪污等案。

至於獲擢升台南高分檢檢察長的張清雲，為本次唯一法訓所期別在廿期以下的老將（法訓所十七期結訓），現年六十五歲，曾任法務部司長、士林地檢署檢察長、行政執行署署長等職，就任執行署長兩年半，替國庫追回一千三百億元，工作表現被認為適才適所。

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