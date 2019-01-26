檢察長大搬風》蔡清祥︰推倒「論資排輩」 能力就是機會

2019-01-26

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥昨受訪強調，本次遴選檢察長的考量主軸是「年輕化」、「專業化」，除了藉此聽見基層聲音、回應司改需求，也期待燃起檢察官最初的熱忱與使命感，積極偵緝犯罪，當人民的正義使者。

蔡清祥表示，司改要求淘汰不適任的司法官，另一個角度來看就是鼓勵優秀的司法官出頭，也是這次遴選的核心價值，大動作的推倒「論資排輩」高牆，讓基層檢察官知道「能力就是機會」，這是不可違逆的潮流，也是符合社會期待的方向。

考量性別、區域均衡

蔡清祥坦言，選人有考量性別平衡，他在詢問俞秀端是否願意接掌連江地檢署時，一度擔心外島交通較不暢通，客觀環境對於同時要兼顧家庭與工作的女性可能較不友善，未料俞秀端毫不考慮就同意遠征外島服務，足證這些優秀的檢察官心理素質良好。

至於這次南部人選多人獲任，蔡清祥承認「地區」是評估因素，指除了南部，曾在台中地檢署擔任襄閱主任檢察官的張曉雯、曾代理南投地檢署檢察長的洪家原屬中部代表，遴選力求區域均衡。

七人適才適所續留任

至於包含高本檢、北檢等七位續留原位的檢察長，蔡清祥表示，未異動的原因是他們「適才適所」，且年限未到，盼借重長才續領部屬打擊犯罪；另，花檢的黃和村與宜檢的李金定雖然尚未「滿六」（任滿六年），但蔡清祥認為他們可把辦案經驗帶回傳承，決定歸建高本檢。

蔡清祥指出，二○二○年總統與立委大選將在明年一月舉辦，檢察長人事提前一年調動，有助穩定並熟悉生態，利於制暴查賄。

蔡清祥期許檢察長與基層站在一起，「不能高高在上！」帶領檢察官投入辦案，精緻偵查並勇於負責，果斷汰除不適任者，才能讓認真服務的人找回熱忱；此外，也希望檢察系統的人多與國外交換實務經驗，擴大國際司法互助的能量。

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