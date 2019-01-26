蔡拋利多 警消醫療福利比照軍人

2019-01-26

要求政院協調 一旦實施將有12萬多人受惠

〔記者李欣芳、羅添斌、黃欣柏、邱俊福／台北報導〕蔡英文總統昨拋出全國警、消人員新利多政策，要讓現職與退休警、消人員，能夠比照現役軍人及榮民，使用軍醫院及榮民醫院時，包括全民健保部分負擔費用全額減免等各項福利及優惠措施，未來實施後，現職警、消八萬六千餘人，退休警、消三萬六千餘人，合計十二萬多人將受惠。

蔡總統說，等行政院協調完成，把所有細節都做具體討論後，會適時公布給大家。內政部長徐國勇說，初步構想是希望警、消人員可以在「看病」這一塊完全比照現役軍人福利。

海巡警職也可望納入

海巡署官員則透露，海巡署約兩千多名警職人員也可望納入，目前只知道軍醫院掛號免費等醫療優惠是主要方向，其他如電費優惠等福利，要看內政部與國防部後續協商結果而定。

內政部政務次長陳宗彥表示，警、消人員的貢獻與辛勞不亞於國軍，內部確實有研議要讓警、消適用部分軍人福利，具體會比照哪些軍人福利，要和國防部討論才能規劃，目前還沒有方案。

官員表示，現役軍人由於危險性高，就醫優惠項目自然較多，適用對象包括國軍官兵及軍校軍費學生等，優惠項目重點內容包括：門診急診及住院所應繳納的全民健保部分負擔費用是全額減免，掛號費用全免，大多數的醫院證明書（兩份以內）免費；國軍官兵住院期間伙食費，可依程序請領支應但不得超支；拷貝醫療相關資料（如ＭＲＩ、ＣＴ、Ｘ光片等）由醫院依成本酌收費用等。

蔡總統昨出席警政署署務會報時，對警、消人員拋出新利多政策，她同時肯定人民保母在維護治安及打擊犯罪所做努力，也盼警政署全力以赴，持續貫徹反毒、打擊詐騙及掃黑工作，確保社會安定，人民安全。總統說，她要代表國人，向所有守護社會安寧的人民保母，辛苦的警察人員說一聲謝謝。「因為有你們，台灣才能平安」。

她也說，面對新的挑戰，政府必須一一克服，像是危害社會安寧、傷害公眾利益的假訊息，政府也會在堅守言論自由前提下有效因應。

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