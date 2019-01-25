323佔領政院 驅離暴力濺血 江宜樺：警執法疑過當 應究責

2019-01-25

警用盾牌「剁」民眾 以警棍戳人

〔記者張文川／台北報導〕二○一四年三月太陽花學運「三二三佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血。前台聯立委周倪安自訴，控告時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂，台北地院昨開庭，傳喚前行政院長江宜樺作證。周的律師尤伯祥當庭播放十餘段警察施暴影片，江宜樺看過後認為，員警用盾牌猛「剁」靜坐民眾、用警棍戳被警方拖行的民眾，都是不必要的動作，疑似執法過當，警政署應徹查究辦。

「三二三佔領行政院」行動，有多位受傷民眾控告官員殺人未遂與傷害，法院多已結案，目前只剩本案尚在審理。尤伯祥質問，事發至今，警政署為什麼查這麼久還是查不到？質疑上下交相賊，官官相護。江宜樺答稱，他有要求警政署徹查，但至今台北市長、警政署長、市警局長都過好幾輪了，行政院長也換了五任，若真的查不出元凶，也不能硬交出不相關的員警名單。

江宜樺證稱，三月廿三日他在家邊看電視邊和警政署長、內政部長電話討論，他表達國家行政中樞不能被癱瘓，希望天亮前淨空行政院區恢復上班；電話中有討論到警方驅離時可能會使用警械，第一線如何執行是警方的專業，歐美警察使用警械更激烈。

尤伯祥指出，江宜樺的證詞證明是他下令強制驅離，江預見使用警械可能造成民眾受傷仍下令，有間接故意，事後卻稱由第一線指揮官和員警決定如何使用警械，「江簡直是開空白支票，放任員警攻擊民眾」。

周倪安︰江與警方應向社會道歉

黃昇勇答辯，警察對於危害治安事項不須等待命令就應立即處理，否則就是瀆職，民眾侵入行政院區破壞門窗器物，觸犯刑法妨害自由罪，警方應立即制止，依現場情況判斷是否使用警械，不是等長官下令才動用。

周倪安表示，此案前提是政府「橫柴入灶」強行通過服貿協議，才會引發抗爭；在院區靜坐的群眾手無寸鐵，找不到施暴的員警，指揮者就應負法律與政治責任；她的頭被員警打傷，前警政署長王卓鈞在立院答詢時只說「很遺憾，是我無能，找不到凶手」，造成民眾不信任警察，江宜樺和警方應向社會道歉。

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