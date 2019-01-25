政治受難者團體 力挺鄭麗君

2019-01-25

〔記者彭琬馨、李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕文化部長鄭麗君因推動轉型正義遭資深藝人鄭惠中賞巴掌。政治受難者團體聯合工作小組昨與民進黨立委尤美女、周春米共同召開記者會發表四點聲明，除譴責暴力行為、力挺鄭麗君外，也強調轉型正義推動刻不容緩、不容退縮，呼籲政府「必須堅持下去」。

政治受難者團體聯合工作小組發表聲明指出，中正紀念堂轉型、去蔣化，都是促轉條例明文規定的職責，呼籲社會各界應積極參與對話、而非抹黑攻擊；對國民黨立委在上會期審查促轉會預算時的不理性杯葛予以譴責，同時呼籲轉型正義推動「刻不容緩、不容退縮」。

台灣戒嚴時代政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，威權體制解體後，轉型正義是必要的工作，鄭麗君推動的中正紀念堂轉型也是轉型正義重要的工作之一，卻在執行公務時被暴徒行使暴力；儘管意識形態、政治立場不同，也不應使用暴力。

行政院長蘇貞昌昨主持行政院院會時，特別為鄭麗君加油打氣，稱讚鄭遭掌摑突襲後非常鎮定，表現大器；鄭麗君當場起身鞠躬致謝。

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