馬王破冰 王金平登門送書

2019-01-25

〔記者邱燕玲／台北報導〕馬王破冰！一月廿三日上午，前立法院長王金平前往前總統馬英九辦公室送書拜會，兩人在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下會談四十五分鐘，雙方互讚去年九合一選舉時輔選有功。會面結束後，王金平特別把馬英九送的春聯貼在辦公室，與王的對聯相對應。

互讚九合一選舉輔選有功

王金平在辦公室貼上馬英九的春聯，引發外界好奇。本報昨詢問是否有與馬英九會面？經追問下，王受訪坦言，他廿三日上午的確前往馬英九辦公室拜會，把新書「橋—走近王金平」送給馬，「親自送去才有誠意」。

王金平說，他與馬英九、蕭旭岑三人聊了大約四十分鐘，除了談新書內容之外，也聊到去年九合一選舉，「氣氛很好」。

馬贈春聯 王貼辦公室「對應」

馬英九春聯內容為「四海承風送駿犬，八方輻輳迎天蓬」，王金平說，今年是狗年，明年是豬年，天蓬元帥就是指豬。他並盛讚馬英九的春聯「很有意思」。

蕭旭岑昨受訪時也證實王金平有前往拜會，雙方聊的氣氛很好。蕭表示，廿三日上午九時，王到馬英九辦公室談了四十五分鐘，王先送上新書，馬表示感謝，王接著讚揚馬在去年九合一選舉輔選貢獻很大，輔選的選區都選得很好，馬也稱讚王幫了高雄市長韓國瑜很大的忙，還詢問王高雄「三山造勢」的相關內容。

王金平除了送上新書外，也送了水果禮盒給馬英九，馬則回送春聯及雲林西螺瑞春醬油。

二○一三年九月發生「九月政爭」事件，馬王互動陷入冰點、瀕臨決裂，之後兩人展開司法訴訟。去年底馬英九出新書「八年執政回憶錄」，澄清王金平「不是藍皮綠骨」，送了一本給王，王公開表達感謝。去年底兩人在連戰小女兒連詠心歸寧宴上互動，馬還要王出書後記得送他一本，王當場允諾，因此廿三日親自送書給馬英九。

拜會馬英九的前一天，王金平的臉書粉絲專頁「台灣公道伯」還特別PO出馬、王兩人新書的照片，還問網友：「這兩本大家都買了嗎？」幫自己打書之餘，也不忘推銷馬英九的新書。

九月政爭之後，馬王兩人雖然同台過，但都在公開場合，因此，這場兩人的不公開會面，被視為是馬王「破冰」。

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