陳思宇︰志工就是我的大咖

2019-01-25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選廿七日登場，民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫昨都打總統牌，分別邀請總統蔡英文、前總統馬英九站台。「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇則說，市長柯文哲在她心中也屬總統級。柯文哲今晚將再現身助陣陳的活動。

陳思宇昨上午赴葫蘆堵市場掃街，談到藍綠對手不約而同打出總統牌，她說，這場選舉每天聽到藍綠請大咖，「已經無感」，自己就用雙腳走出一片天，協助她的志工朋友都是她的大咖，這樣就夠了。

陳思宇前天在「館長」陳之漢直播節目提到，柯文哲砍敬老金讓她拜票差點被打。陳昨受訪時說，接觸人群本就會遇到這樣的事，自己正面看待，這也是溝通說服的好時機。不料，受訪後的掃街途中，就有一名不滿刪除敬老金的婦人，手持雨傘打陳幕僚的頭部。

陳思宇競選辦公室表示，不會對婦人提告。陳思宇則說，接連發生攻擊志工、幕僚事件，除了擔心人員安危外，更感到相當痛心，世代本該共存共榮，現在卻被刻意挑起對立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/