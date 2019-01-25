陳炳甫 馬陪拜票 陳盼衝過4.5萬票

2019-01-25

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選國民黨候選人陳炳甫昨天晚間由前總統馬英九陪同到士林夜市掃街，也到福德宮及慈諴宮參拜，祈求順利當選。馬致詞表示，立委補選對於士林大同區非常重要，陳炳甫是非常優秀的民意代表，由他代表這區立委對大家將會是件好事情。

陳炳甫昨上午赴謙和市場掃街，面對選前最後衝刺階段，民進黨候選人何志偉找來總統蔡英文站台，陳炳甫也砲轟蔡政府朝令夕改、靠勢（指仗勢、自大），因此這席不能再讓民進黨拿走。

陳炳甫表示，每個陣營都有各自的支持者與選舉步驟，所有站台、輔選都非常感謝，但最重要的還是候選人自己，士林大同選區對國民黨來說是艱困選區，需堅持一步一腳印，贏得最後的勝利。

陳炳甫補充說，第二選區的選舉人數約廿六萬票，若以四成投票率計算，大約就是十萬票左右，候選人大概要拿到四萬五千票以上才比較有機會，所以一定要盡力爭取每一張選票。

對於前行政院長賴清德主張制定新憲法，馬英九受訪時表示「這是錯誤的第一步」，這樣下去台灣的前途只會更為黯淡。

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