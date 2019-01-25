何志偉 蔡站台讚聲「打拚少年人」

2019-01-25

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選二十七日投票，總統蔡英文昨下午與民進黨候選人何志偉參拜海光宮，蔡推薦何是「最貼近民意、最打拚的少年人」，呼籲現場鄉親長者與鄰居週日出來投票；語末，蔡不忘提及，扭曲、惡意、不確實消息一直傳，會傷害民主，呼籲大家一起澄清、查證訊息，也「拜託你們加入蔡英文的LINE和臉書」。

蔡英文至海光宮參拜，現場湧進上百位綠營支持者高喊總統加油。蔡英文強調，民進黨失敗過後就更堅定，所以去年十一月廿四日選完就全面檢討，執政團隊也做了調整，現在又重新開始，盼執政團隊更貼近民意、更照顧人民，也盼經濟發展結果可分享給大家。

蔡英文也提到，手機訊息有真有假，拜託大家加她的LINE和臉書，「我會隨時給你們最即時、正確的資訊。」

稍早桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也陪何志偉於迪化街年貨大街拜票。鄭表示，大同區是最支持台灣的，這一票對他們很重要，也是挺台灣一票。

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