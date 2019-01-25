川普：下週美中談判 美國贏面大

2019-01-25

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國總統川普週三表示，美中貿易談判進展順利，「我喜歡現在的處境」，他認為，下週的美中貿易談判，美方贏面大，因為美國經濟表現強勢，但中國卻因為關稅措施，經濟表現「不怎麼樣」。

美經濟表現超好

川普表示，現在是中國想要達成協議，美國正處有利地位，「我們做為一個經濟體，表現超好，但他們卻不怎麼樣，因為我的關稅措施有效」；而且，貿易休兵期限就快到了，如果中國不儘快達成協議，就要繳交大筆關稅，「這會是第一次有錢從中國來」。

王岐山釋善意：美中關係 須互利雙贏

中國國家副主席王岐山在世界經濟論壇（WEF）上也表示，美、中兩個經濟體相互依存，彼此關係必須是互利雙贏。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）則說，他相信美中可能在三月一日前達成貿易協議。

儘管美中雙方均對貿易談判發出正面訊號，但CNN報導，美國微軟搜尋引擎Bing遭中國封鎖；《金融時報》指出，這是因為中國不希望更多貿易戰新聞在網路上曝光，所以封殺Bing。

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