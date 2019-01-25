加媒：孟晚舟案 揭中國政權真面目

2019-01-25

替華為報仇？ 加、澳公民分傳遭逮捕

〔編譯羅綺／綜合報導〕澳籍華裔作家楊恆均在中國被失蹤，被認為是中國報復各國圍堵華為的最新受害者；加拿大媒體則痛批，華為財務長孟晚舟被捕案揭露了中國的真面目，違抗北京的國家都可能面臨報復，包括國民被拘留或被虐待。

自去年八月，澳洲以安全疑慮為由，禁止華為參與澳洲的5G網路後，澳中關係變得緊張；南韓朝鮮日報分析，中國公安拘禁楊恆均應屬華為事件的報復行為。

同樣的，在孟晚舟上月於溫哥華轉機時被捕後，中國隨即拘留加拿大研究人員康明凱（Michael Kovrig）和企業家史佩弗（Michael Spavor），指控他們從事「危害中國安全」的活動。

加拿大環球郵報週二社論以「透過孟晚舟事件，中國向全世界展示真面目」為題重批：「孟晚舟的爭議向全世界展示中國政權的真面目，它企圖威嚇他國要遵守中國的規矩，違抗北京的國家可能面臨報復，包括國民被拘留和受虐待，這也許會有反效果。」

不過，加拿大駐北京大使麥家廉卻公開為孟晚舟說話、甚至獻策，提出多個抗辯理據，包括美國總統川普對案件發表了政治干預的言論、案件涉及治外法權（exterritorial），以及案中涉及的美國制裁伊朗行動，加拿大並無參與。

麥家廉的言論，在加拿大國內引起「政治干預司法案件」爭議；不少官員都對他的「言論暴走」感到不解與憤怒，並稱他才是在搞政治。

加拿大前駐中國大使馬大維公開批抨，「麥家廉的說法是一種民主倒退，令加拿大一向以法治為本的做法受挫。我根本無法想像，不知道他的意圖是什麼。」

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