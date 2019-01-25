美頂尖大學 跟進棄用華為

2019-01-25

配合美國安新規 中企海康威視、海能達也禁用

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在英國牛津大學開出第一槍後，美國加州大學柏克萊分校、威斯康辛大學等多所頂尖大學跟進棄用中國華為、中興通訊及其他有國安疑慮的中國電信設備，以免不符新國安法規，失去聯邦資金補助；英國查爾斯王儲創立的青年慈善機構「王子信託（Prince’s Trust）」週四也宣布，「鑒於公眾關切」，將不再接受華為的新捐款。

英王儲基金會 拒收華為新捐款

美國總統川普去年八月簽署生效的國防授權法（NDAA）規定，獲得聯邦資金的機構禁止使用華為或中興通訊製造的電信設備、視訊錄音服務、網路零組件；「黑名單」還包括海康威視、海能達、大華科技等中企及其關聯公司生產的影音設備；另項新法也禁止美國政府購買華為、中興生產的特定電信和監控設備。

加州大學 拒華為資金及合作案

路透報導，柏克萊加大已移除華為視訊會議系統，加州大學爾灣分校正在更換五項中國製影音設備；威斯康辛大學、加州大學洛杉磯分校及戴維斯分校、德州大學奧斯汀分校等七所大學正在檢討設備供應商，以確定符合NDAA規定。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）從去年八月中起，進一步實施「六個月暫停令」，至少半年內不會接受華為、中興和其他中國影音設備供應商的資金，也不會簽署合作協定；UCSD發言人表示，這是基於慎重考量，確保有足夠時間對校園設備展開評估，防止日後不會簽訂任何違反NDAA規定的協議。

美國大學若不能遵守NDAA規定，恐面臨失去聯邦研究補助及其他政府資金的風險。NDAA要求確立監管規範，對美國大學與中國簽訂研究夥伴關係和其他協定設限，以保護美國智慧財產（IP）不被竊取、學術成果不被利用。

英國牛津大學上週宣布，基於近來公眾擔憂，已決定停止接受華為及相關公司研究與慈善捐款；英國查爾斯王子「王子信託」昨聲明，「鑒於公眾關切，我們不再接受來自華為新捐款，未來捐款將繼續受募款倫委會審查」。該機構二○○七年以來接受華為捐款達四十九萬英鎊（約二○○九萬台幣）。

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