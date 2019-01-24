吃重鹹不運動 27歲中風

2019-01-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣廿七歲男子小康（化名），因工作需要值夜班，飲食偏好重口味，體重飆破一百廿公斤；日前小康在家突然講不出話且四肢癱瘓，家人緊急送醫，確診是「腦中風」。羅東博愛醫院神經外科醫師杜肇偉指出，腦中風好發年齡層是六十歲以上，佔比達五成，小康年紀輕輕就中風，相當罕見，主要是長期忽視高血壓，疏於就醫才導致病發。

醫師提醒，飲食習慣不好、不運動，都是中風危險因子，若突然出現一側手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清等症狀，很有可能就是中風，須儘快送醫。

高血壓不當回事 險奪命

小康抽菸又不習慣運動，加上工作須長期輪值夜班，飲食偏好高油、高鹽，體重飆破一百廿公斤，「過胖」也讓小康成為高血壓、血脂、血糖的「三高族」。去年十二月初，他突然說不出話，接著倒地昏迷、肢體癱瘓，經緊急治療撿回一命，診斷後確定罹患俗稱腦中風的「自發性腦出血」。

杜肇偉表示，腦中風是因腦退化、血管脆弱導致血管破裂。近年「三高」越趨年輕化，若是遇季節交替、氣溫冷熱急遽變化，導致血管收縮、血壓升高，中風發生機率也可能提高。據統計，中風列台灣十大死因第四名，有三成患者嚴重殘障或死亡。小康很幸運地在家人及醫療人員幫助下，逐漸康復，現積極復健，希望重返職場。

青壯族高血壓 逾36萬人

依據國健署一○二至一○四年國民營養健康狀況變遷調查顯示，十八歲以上民眾高血壓盛行率為廿四．一％，估計全國罹患高血壓民眾有四六二萬人。十八至卅九歲高血壓盛行率為四．七％、逾卅六萬人，顯見高血壓並非一般人所認知的「中老年病」，十八歲以上民眾每年至少要量一次血壓。

杜肇偉提醒，高血壓不能只靠吃藥控制，還須定期量血壓，飲食要節制，減少油、鹽及油炸物攝取，戒菸、戒酒並多運動，養成規律生活習慣，才是預防中風不二法門。

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