澳駐台代表：澳台分享價值信念

2019-01-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕故宮著名文物「肉形石」首次借展到南半球，二月將在澳洲雪梨新南威爾斯美術館亮相；澳洲也出借典藏樹皮畫給台灣博物館展出。澳洲駐台代表高戈銳昨表示，這是故宮首次在澳洲展出如此珍貴的藏品，當澳台彼此分享收藏，也理所當然建立互信，為紀念此歷史性的交流，今年澳台關係主題定為「分享珍藏、共創未來」，盼雙方夥伴關係「豬年旺旺來」。

澳洲國慶酒會

高戈銳：澳是台灣理想夥伴

澳洲辦事處昨舉行國慶酒會，外長吳釗燮與多國使節到場祝賀，澳辦也特別邀請排灣族靈魂女聲桑梅娟擔任開場嘉賓，呼應澳洲與台灣原住民間的緊密關係。高戈銳以流利中文致詞，分享駐台一年的所見所聞，包括東海岸腳踏車之旅及登上台灣最高峰玉山的歷程。

高戈銳說，他在台灣遇見數百位才華洋溢、友善且深具影響力的各界領袖，也看見許多澳洲和台灣之間的「分享」，包括民主法治價值、對區域和平安全的渴望、經濟夥伴關係、友好情誼與深化彼此關係的堅定信念。

展望新年，高戈銳特別介紹，雪梨新南威爾斯美術館的「天地人珍寶展」將自二月二日起展出故宮的珍貴藏品，也是故宮首次在澳洲展出如此珍藏；澳洲國家博物館則將出借原住民族樹皮畫給台灣博物館。

在台灣推動能源轉型之際，高戈銳也談及澳洲是台灣最大的能源供應夥伴，從高效能煤、天然氣、風力、太陽能、智慧電網到儲能研發等，「澳洲都是台灣的理想夥伴」。

高戈銳說，當台灣透過新南向政策看向南方時，澳洲則往北看向印太區域。在新年來臨之際，他祝福「豬年旺旺來」，期待澳洲和台灣繼續分享珍藏，為彼此與區域創造和平繁榮的未來。

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