「人進來、貨出去」看中國臉色 吳介民：北京若不配合 韓國瑜們就晾在那

2019-01-24

〔記者簡惠茹／台北報導〕去年底「韓流」、年初「習五條」、到近日「去蔣化」爭議，不斷衝擊台灣政局，中研院社會所副研究員吳介民分析，高雄市長韓國瑜選後自己破功，台灣被習近平「一國兩制」敲醒，蔡英文總統明快拒絕「破了對方的發球局」，國民黨重提「九二共識」淪為輸誠，而鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，則召喚出抗拒轉型正義的「牛鬼蛇神」。

台灣被習近平「一國兩制」敲醒

吳介民認為韓國瑜發財論，「人進來、貨出去」預設「中國配合演出」，但北京若遲不配合，韓國瑜們就晾在那裡「等待果陀」。

吳介民指出，今年初「習五條」完美消滅「一中各表」，一中各表在習近平眼中，已是一雙破鞋，可是已宣布參選總統的朱立倫卻還提九二共識，可見許多國民黨人長期依賴中共，恐懼「天威」，又企盼獲得中國領導人背書。

朱立倫輸誠 骨子裡還是國共合作

至於國共關係走向，吳介民指出，中共暗助屬意候選人的動作，會朝「低調、單邊、撇清」，但朱立倫輸誠結果反提醒大家，骨子裡還是國共合作，這是國民黨長期依賴中共、引用外力打擊本土的後果。

談到國民黨的「歷史債務」，吳介民表示，國民黨及其支持者，仍有不少人不肯面對國民黨曾經是「外來政權」這個事實，而且還在膜拜蔣家統治，「中正紀念堂」就是他們的神主牌，其實鄭麗君主導下的文化部轉型方案，哪有說要直接拆掉，反而是透過專家研議與審議民主等程序，擬出多元轉型方案，事實上，這個方案對許多人、尤其是深受威權迫害的人，還覺得太過「軟弱」，根本稱不上「去蔣」。

對於現在出現的「去蔣化」、「東廠」等口號，吳介民指出，和當年「去中國化」很類似，都是在抗拒民主化，打在鄭麗君臉上那一巴掌，召喚出反民主的牛鬼蛇神，就像郝龍斌辯護說，「民進黨去中國化的行為根本是數典忘祖」，去蔣化、去中國化、反台獨，一系列「文攻」瞬間炸開了。

國民黨用「數典忘祖」這種陳腐的封建語言，跟中共宣傳的血緣國族主義如出一轍，真的是跟習近平同一國。

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