葉匡時救韓 反問兩岸戰略 陳明通：守護中華民國身分證

2019-01-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陸委會主委陳明通昨與高雄市長韓國瑜的戰略對話，當場讓韓國瑜有點招架不住，韓轉頭問尚未就任的副市長葉匡時，葉當場「救駕」反問陳明通「你的戰略是什麼戰略？」陳明通強調，他的戰略目標非常清楚，就是守護中華民國這張身分證；這席話也獲得韓國瑜肯定。

陳明通昨訪韓國瑜尋求支持，並不斷測試韓的兩岸戰略底線，強調「期待韓國瑜能否有個結論，成為戰略的協同者？」

韓國瑜有點招架不住，葉於是質疑陳明通講法有點模糊：「如果要講戰略做法，執政黨的態度是什麼？跟國民黨的態度有何不同？是要百分之百支持你們的戰略嗎？我們都不能表達不同意見嗎？」「你的戰略是什麼戰略？」

陳明通答說，戰略協同就是經過溝通，現在習五條已列出統一進程，兵臨城下，他的戰略目標非常清楚，就是守護中華民國這張身分證。

陳明通說，但顧肚子也很重要，這兩者如何平衡？他相信韓國瑜是這方面的戰略高手。陳明通還幽了大學同班同學葉匡時一默：「協同者就是多溝通，不是你『匡』我，或是我『匡』你。」

陳明通也說，他和韓國瑜雖然不同政黨，但大家都拿中華民國身分證，藍綠之間的距離，應該永遠小於藍紅、綠紅之間的距離。

會後聯訪時，陳明通進一步闡釋說，政治學有一個「公民民族主義」的概念，你怎麼認定「政治共同體」的界線，就是把每一個拿中華民國身分證的串起來，這就是我們的界線，「認同問題爭議太大了，就把身分證拿出來，都同一國的，很簡單！」

陳：我們是不是同一國？

韓：我們是同一國的

陳明通反問韓國瑜「我們是不是同一國的？」韓立刻說「是同一國的，我們都熱愛中華民國，從陳主委口中說出中華民國，我非常感動！」

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