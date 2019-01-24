會韓國瑜 陳明通：北京不是吃素的

2019-01-24

引韓的碩士論文談戰略 指兩岸主權與經貿賽局 並非兩條平行線

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陸委會主委陳明通昨天與高雄市長韓國瑜進行一場戰略對話，陳明通提醒韓，對北京而言，兩岸之間的主權賽局與經貿賽局並非兩條平行線，經貿賽局是要服膺主權賽局的；韓國瑜則強調高雄市不會碰外交、軍事、國防，高雄市就是轉化為經濟動物。

韓：中央千萬別唸緊箍咒

陳明通率陸委會官員一行人，昨天下午拜會高雄市政府，兩人寒暄後場面突然安靜，韓國瑜趕緊打圓場說，陸委會是唐三藏，我是孫悟空，千萬別唸緊箍咒，大家應共創中央與地方的美好。

陳明通有備而來，強調此行是來談戰略問題，韓國瑜提的「政治一百分、經濟○分，就是戰略問題」。他稱讚韓不愧是政大東亞所高材生，碩士論文「從中國對台統戰策略看兩航談判」，其中有不少金句，例如中共運用統戰策略靈活多變，極其陰柔弔詭，致使中華民國四十年來，一直在艱苦被壓迫的威脅下，努力生存。

他說，兩岸之間就台灣主權而言，是一個零和遊戲。就兩岸經貿議題而言，則是非零和遊戲，可以創造雙贏。

陳明通提醒韓國瑜，兩岸的主權賽局與經貿賽局並非兩條平行線，「對北京而言，經貿賽局是要服膺主權賽局的」，北京的戰略目標就是統一台灣，也是韓國瑜所說的「第一個不要懷疑」。

陳：北京的戰略就是統一

陳明通強調，元月二日，習近平提出席五條，將統一台灣推向歷史的新里程，如今「一國兩制的台灣方案，已經擺在習近平的辦公桌上」。但台灣人民堅持自由民主的生活，不接受一國兩制，這也是韓國瑜所說的「第二個不要懷疑」。

韓國瑜也回擊說，幾十年來，共產黨沒有一天不想解放台灣，台灣也沒有一天沒在防守，二十年前開放兩岸三通，很多人就說是特洛伊木馬屠城，結果現在有木馬屠城嗎？韓國瑜強調，台灣現在有兩種選擇，一是像陳明通這樣，憂慮的、擔心的、恐懼的，好像（中國）隨時會吃掉我們，第二種選擇是把自己梳妝好，台灣又好吃又好玩，世界各國來台灣無不如沐春風。

韓國瑜表示，我們可以選擇一條比較光明有信心的道路。他的立場很清楚，就是打造高雄好吃又好玩，高雄只有道路沒有圍牆。高雄市不會碰外交、軍事、國防，高雄市就是轉化為經濟動物。

陳明通則提醒，要注意北京不是吃素的，你貪人家的利，人家會貪你的本。韓國瑜則希望陸委會從管理者，轉化為協助者。

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