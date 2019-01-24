Google亞洲首購純綠電 台南中選

2019-01-24

〔記者陳炳宏、王涵平／綜合報導〕Google昨宣布將在台灣購買十ＭＷ（千瓩）的再生能源電力，選上永鑫、雲豹及台鹽共同開發的太陽光電案場，預計二○二○年發電；這是Google第一次在亞洲成功購買純再生能源電力，也是台灣第一起企業購買純綠電的案例。

據透露，Google購買的光電來源為台南市的一座太陽能電廠，產生的電將供應Google台灣資料中心的營運，不足電力仍得向台電採購；該採購案可落實「Google智慧台灣」計畫的承諾，不但帶動台灣綠能周邊產業的發展，更可為當地的環保與生態永續盡心。

該太陽能電廠位於彰化彰濱工業區Google台灣資料中心南邊約一百公里，兩處均連結到同一個區域電網；這案場是將太陽能面板架設在養殖場魚池，利用支架方式將太陽能面板升高數英尺。

Google認為，這樣的設置可大幅提高土地利用效率，而太陽能面板與魚和平共存，也符合生態平衡理念；且養殖業者可額外獲得設置太陽能面板的費用。

台南市經發局強調，台南太陽光電推動成果全國第一，Google此舉可確保電力來源不是火力等非綠色能源，也能共創台南的綠色經濟效益。

Google二○一二年即宣布朝百分百使用再生能源發展，目前在全球已採購裝置容量三．五ＧＷ的再生能源，但在亞洲仍無法買到符合國際規範的純綠電；我國前年完成電業法修法，讓Google終於可直接向再生能源業者購電，且接軌經濟部標檢局的再生能源憑證制度，買到真正的「純」綠電。

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