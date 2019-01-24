唐鳳︰資安法上路 與美密切合作

2019-01-24

〔記者李靚慧、吳佳穎、林菁樺／台北報導〕美國商會擔憂資訊安全恐衝擊景氣，行政院政務委員唐鳳昨表示，「資通安全管理法」已在今年起實施，將與美國及相關的專業人士密切合作，針對關鍵基礎設施備妥充足人力，未來政府與資安有關的案子，也會提撥一定的比例注入資安預算，招募或培育「白帽駭客」，以測試資安的防護程度。

台電︰供電比去年更穩定

另，美國商會調查顯示，八十六．五九％受訪會員關心電力是否充足，七十三．一九％關注電壓穩定，六十九．八三％在意電價；另有六十三．一三％受訪者表示，非核家園目標將影響企業在台拓展。

台電對此表示，今年夏季會比去年多出兩部大型機組上線，「供電一定比去年更穩定」，預計今年備轉容量率可上升至目標值十％。

國發會則強調，自二○一七年十月至去年底，政府已完成四二七項法規鬆綁，包括賦予企業經營彈性、完備租稅法制、增進人力運用彈性等，打造友善投資的經商法制環境。至於攬才部分，去年二月正式施行「外國專業人才延攬及雇用法」，並核發多張就業金卡，目前也積極推動「新經濟移民法」草案立法，盼接軌國際人才、充裕國內人力資本。

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