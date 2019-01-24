美商會︰台灣人才 面臨流失挑戰

2019-01-24

〔記者林菁樺／台北報導〕美國商會昨公布「二○一九年商業景氣調查」，會長李豪指出，台灣的勞工法規仍欠缺彈性，政府推動五加二產業創新希望鼓勵新創，企業更需要年輕人留在本國發展，提醒台灣政府目前有人才流失並西進的警訊。

調查有四十五％受訪者認為台灣的勞工法規仍缺彈性，且有過半企業將勞工視為公司是否擴張的重要因素；美國商會表示，白領高階主管也應納入「勞基法」八十四條之一的責任制適用對象，才能達到知識型經濟目標。

對於人才流失問題，李豪指出，台灣需要更多年輕人才留在本地發展事業，目前已有許多年輕人才流失，台灣面臨很大挑戰。

美國商會認為，台灣人才有五大優點，包括：對指派任務的執行能力、誠信、勤快、願意接受訓練，以及具商業倫理；但英語能力、溝通技巧、國際觀都有待改善。

對於政府推出五加二產業創新、前瞻基礎建設與新南向政策等，是否有利於經濟正向發展，六十四％受訪者認為五加二產業創新有助益，前瞻基礎也有約六成認同，僅四十五％認同新南向政策對經濟有幫助。

李豪說明，新南向政策對美商的影響比較沒有那麼明顯，主要是美商在新南向國家已有佈局，不太需要台灣去促進美商在新南向發展；其次，在台投資的美商較著重台灣市場，而非新南向。

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