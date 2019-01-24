美商5憂慮 台灣經濟短期轉弱

2019-01-24

貿易戰等影響屬暫時性

3年長期信心仍看好

〔記者林菁樺／台北報導〕台北美國商會昨發布「二○一九年商業景氣調查」，對台灣經濟前景有信心比例僅四十五．八％，較去年五十五．五％大減近十個百分點。美國商會表示，信心明顯轉弱是受五大憂慮影響，依序是美中貿易爭端、中國對台施壓、美國優先政策、網路安全威脅及智慧財產權侵害；但美國商會認為不必太過憂慮，主要是受到貿易戰等暫時性因素影響，三年的長期信心仍看好。

美國商會會長李豪（Lee Seewald）指出，美中貿易爭端在今年會持續發展，貿易摩擦會影響企業信心，並增加不確定性；而中國對台施壓，兩岸現狀受影響，企業應更著重經濟能力面拓展。

雖然短期充滿不確定性，但仍有五十三．六％的高階企業領袖對台灣未來三年經濟有信心，且比去年樂觀；約八成高階經理人對今年及未來三年公司獲利具備信心。美國商會認為，美中兩國持續談判，不確定因素長期來看會消失，對於台灣基本面是深具信心。

87％關注能源供應穩定

向來是美國商會高度關注的能源與勞動政策也再度上榜。高達近八十七％受訪者對電力供應感到憂慮，且有六十三％關注非核家園政策走向，有四成五對目前勞工法規感到太過呆板，認為應更具彈性。

李豪強調，電力穩定供應是企業拓展的重要關鍵，不會在意是哪種能源類別，企業「需要有充足的電力」，就像是「電燈如何亮都不是重點，而是要讓它繼續亮」。

這份調查蒐集一七九家會員企業意見（美國商會會員九成是美商、一成為其他外商），占商會會員總數四十五．七％，調查時間為去年十一月十二日到十二月二十一日。

美國商會的關切與建議

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