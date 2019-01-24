禁官方採購 中企「黑名單」3月底公布

2019-01-24

政院將列清單

中興、海康威視等可能上榜

〔記者李欣芳／台北報導〕中國華為通訊產品引發國際資安強烈疑慮，蔡政府繼禁止公務機關使用華為產品之後，三月底前將首度公布一份中資企業品牌清單，未來中央與地方政府等公務機關，將禁止採購此份「黑名單」上的中資企業產品。

據悉，涉及網路間諜活動引發美國疑慮的中興通訊，以及中國政府持股逾四十％的監視器製造商海康威視，未來極可能被蔡政府列入黑名單中；其中海康威視曾經受命中國官方監控新疆維吾爾民族，不斷捲入中國政府主導網路間諜活動的聯想電腦、生產監控設備的中國大華技術公司，也可能上榜。

另外，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」在去年四月發布的「中國對美國聯邦資通訊科技供應鏈所造成風險」報告中，除點名華為、中興、聯想之外，也對中國官方可能影響的企業如清華控股、冠捷科技與浪潮集團感到疑慮，這些公司未來也可能被我國列入管制清單。

不限通訊設備 清單不定時更新

行政院資安處處長簡宏偉表示，這份禁止公務機關採購的清單將不限於通訊設備等科技公司，例如生產智慧型喇叭的中資企業也可能會有資安風險；而在清單公布後，未來將不定時更新。

至於中興通訊、海康威視、聯想電腦等可能上榜，簡宏偉說，這是外界的臆測與解讀，目前還沒有定案，詳細清單將由跨部會會商決定。

中央政府機關多年前已全面禁止使用中國品牌的資通訊產品，包括華為產品在內；根據工程會的函釋，各機關目前採購中國所有產品原則上是禁止，但有例外規定，授權由各機關自行判斷。

簡宏偉說，由於有公務機關反映，不是很了解哪些企業屬於中資企業，因此規劃訂定這份清單。

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