3歲女童被射死 父兩度拿風槍操作

2019-01-23

〔記者洪定宏、黃佳琳、方志賢／高雄報導〕五十歲百萬房仲業務員鄺男，二十日開ＢＭＷ轎車帶三歲女兒出遊後，到高雄左營加油站清理汽車，他將高壓空氣噴槍（簡稱風槍）留在車內，沒想到副駕駛座的女童疑不慎拿起風槍對著嘴巴噴射，導致女童臉、胸、腹部像氣球一樣漲起，因併發氣胸、氣腫等症狀，送醫不治。

父女快樂出遊 清理汽車傳意外

醫師研判，風槍瞬間打進高壓氣體，疑似把女童的肺泡打破，造成「張力性氣胸」，肺泡無法正常擴張、換氣而窒息死亡。

鄺男事後聲稱曾制止她把玩風槍，並目睹女兒將風槍放進嘴巴噴射，也曾為女兒急救，但監視器因只拍到鄺男背影，看不到副駕駛座狀況，且沒有目擊者，外界質疑「三歲女童是否有能力按壓風槍開關？」、「若不慎風槍對嘴，正常反應下也會因風壓強大而閃躲」、「且女童像是被灌氣球一樣，是否自己會灌到致死？」檢方公布監視畫面則顯示，鄺男在關鍵的七分鐘內，兩度拿風槍靠近副駕駛座附近操作，是否讓她有機會拿到把玩，待查證。女童確切死因待解剖複驗，橋頭檢方先依過失致死罪嫌，諭知鄺男六萬元交保。

醫師研判肺泡打破 氣胸無法換氣

檢、警方指出，二十日下午三點二分，鄺男開汽車到左營自由三路的中油加油站附設「貴賓自助區」，下車拿風槍清除車內灰塵，然後將風槍留在車內，整理汽車外觀過程，赫見獨自在副駕駛座的女童，突然全身抽搐及臉色發白，緊急開車送醫。女童到院時已明顯死亡，顏面及頸部嚴重腫脹，還併發氣胸、氣腫、皮下氣腫等症狀。

外界質疑 3歲童有無能力按壓

檢警查扣監視畫面顯示，三點十分鄺男第一次拿風槍靠近副駕駛座，三點十五分，第二次拿風槍靠近副駕駛座，兩分鐘後，鄺男探頭進車內，疑似在幫女童拍背急救，三點十九分，開車駛離加油站。從三點十分到十七分這關鍵七分鐘究竟發生什麼事，待釐清。

鄺男與女童三十七歲鄧姓母親同為房仲業，鄺男曾獲百萬房仲表揚，彼此無婚姻關係，女童由鄧女照顧，當天鄧女將女童交給鄺男帶出去玩。

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