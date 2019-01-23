總統來了…花防部子彈被偷

2019-01-23

〔記者游太郎／花蓮報導〕國安系統生鏽、失靈！蔡英文總統日前視察國軍花東地區防務及天弓三型飛彈部署，未料國安系統竟渾然不知陸軍花東防衛指揮部失竊子彈十餘發及彈匣一個，直到視察行程結束數天，才經由情治系統輾轉回報，整個行程曝露在危險中，國安系統事後也嚇出一身冷汗。

子彈10餘發、1彈匣失竊

根據爆料指出，陸軍花防部本月初清查彈藥時發現，T-91戰鬥步槍使用的五．五六公釐子彈失竊十餘發，另有一個彈匣不翼而飛。由於總統視察在即，花防部擔心因為維安而取消行程，索性隱瞞不報，但全面在各營區搜索仍無所獲。總統十五日前往花蓮，視察甫成軍的天弓三型飛彈陣地部署後，轉往花防部復興北營區視察戰備演練並與官兵會餐，此時陸軍高層驚聞此事，但也只好硬著頭皮「照既定行程走」，國安系統全部被蒙在鼓裡。

結束數天 國安系統才獲報

爆料者說，當時參與演練的官兵數百人全副武裝，未帶實彈與總統合照，與總統的距離僅十幾公尺，若當時隊伍中有人心懷不軌，帶著這十幾顆子彈及彈匣，後果不堪設想。

總統視察行程結束後，花防部鎖定去年十二月底實施打靶的單位，最後確定失竊的單位為幹訓班，透過反情報單位協助測謊，查出擔任助教的廖姓中士涉有重嫌。廖員在偵訊時表示是一時興起，想帶回家做紀念，軍方最後在南美崙營區偏僻的儲藏室角落起出失蹤的子彈及彈匣。

幹訓班打靶 助教涉帶走

據指出，部隊實施步槍射擊訓練後，常見遺失彈殼，偶有未擊發的子彈遺失，彈匣一起不見很少見，且動機不單純。資深軍官研判，廖員應是在靶場擔任助教時，藉機支開彈藥士，趁隙將裝滿步槍彈的彈匣竊走，清點時刻意虛報，再挾帶出靶場。

由於二○○三年大年初二晚間，海巡花蓮南海園營區大門士兵在站哨時，遭歹徒持制式九○手槍擊斃，並搶走六五式步槍及彈匣內十餘發五．五六公釐步槍彈，警方正深入了解是否與沉寂多年的舊案有關。陸軍花防部表示，廖姓士官已被移送法辦，並調整為非領導職處分，另核予廖員大過乙次並予汰除。

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