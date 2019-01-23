老藝人不滿「去蔣化」 鄭麗君遭呼巴掌

2019-01-23

〔記者粘湘婉、邱俊福、錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，敬酒時遭六十七歲的資深女藝人鄭惠中掌摑，各界都譴責暴力。鄭惠中說她是因為不滿「去蔣化」，事後表示願為暴力行為道歉，昨晚並前往警局說明事發經過，警方詢後將依涉嫌傷害、妨害名譽等案由，函送檢方處理。

各界譴責暴力 鄭惠中改口道歉

鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，當她和資深藝人陳松勇等人寒暄時，竟被出席的鄭惠中趁隙甩了一巴掌。鄭麗君當下錯愕說：「怎麼可以這樣？」但仍鎮靜逐桌敬酒，待了十多分鐘才離開，鄭惠中則是安然坐到餐會結束。

餐會主辦方華視總經理莊豐嘉嚴詞譴責，「這是對政務官的當面羞辱，或許鄭部長可以原諒，但我們身為主辦單位不能原諒」，堅決請警方處理。

鄭惠中事發後一度表示不後悔，批評鄭麗君推動「去蔣化」是撕裂台灣人民情感。鄭麗君尚未提告，不過鄭惠中昨晚由北市議員應曉薇陪同，前往北市警大安分局、台北地檢署說明，表示「抱歉，打人就是不對」，表達不管部長是否原諒，今早九點半都將親自到文化部向部長與社會為「不應該打人」道歉，但她說「去蔣不是台灣人民的共識」，不會為此道歉。檢方詢後諭令鄭惠中限制住居。

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