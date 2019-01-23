藝人摑文化部長 小英譴責︰立場可不同 打人就不對

2019-01-23

〔記者楊淳卉、李欣芳、洪瑞琴／台北報導〕文化部長鄭麗君昨遭資深藝人鄭惠中掌摑，蔡英文總統昨在臉書發文表示，立場可以不同，但打人就是不對。她呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。

蔡英文表示，看了掌摑影片，她撥了通電話給鄭麗君，向她表達關心與慰問，也希望她放寬心，繼續加油。鄭麗君說她沒事，她所展現的堅毅和理性，才是真正高貴的勇氣。「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？」蔡英文表示，這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。

對此事件，民進黨主席卓榮泰於臉書發文表示，「部長被呼巴掌，這是什麼文化？我，譴責暴力，其餘免講！」

蘇揆致電鄭麗君 表達心疼不捨

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁第一時間分別致電鄭麗君，表達心疼不捨。陳其邁在臉書指出，台灣是民主社會，意見或許不同，但絕不應該以暴力相向。

前行政院長賴清德昨也在臉書發文，「看到麗君受如此委屈，很不捨！」賴清德表示，即使面對此突如其來的暴力，麗君仍不改其堅定、理性的本色，讓人既不捨又欽佩。他呼籲台灣社會珍惜得來不易的民主，冷靜理性對話面對問題，揚棄任何形式的暴力。

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