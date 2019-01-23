《香港大學調查》六成港人：台灣不適用一國兩制

2019-01-23

〔記者黃欣柏／綜合報導〕香港大學民意研究計畫昨公布有關台灣統獨問題的民意調查結果，結果顯示有五十九％受訪港人認為「一國兩制」不適用於台灣，是該單位自二○一七年三月實施調查以來的新高，而支持台灣獨立者達到三十五％，也是本調查實施以來最高的一次。這份調查報告認為，此結果代表港人對於兩岸統一已越來越沒有信心。

根據香港大學民意研究計畫近日進行的隨機電話民調，在一○○七個受訪者中，有五十九％認為一國兩制不適用於台灣，比半年前增加了九個百分點，認為台灣適用一國兩制的受訪者也下降至二十九％，比半年前減少六個百分點，同時僅二十八％受訪者表示對兩岸統一有信心，對兩岸統一抱持負面看法者高達六十％。

此外，表態反對台灣獨立者，從半年前的五十四％小幅下降到五十％，贊成台獨者也從三十四％微幅上升到三十五％。另贊成台灣重新加入聯合國者高達五十四％，反對者則僅二十九％。報告認為，此結果顯示多數港人即使不贊成台獨，但也同意應給予台灣更大的國際空間。

值得一提的是，該調查將受訪者依年齡層分級後發現，雖然有半數受訪者反對台獨，但反對者以五十歲以上人士居多，若僅計算四十九歲以下受訪者，則僅有四十二％反對台獨，贊成與反對者幾乎各半，而二十九歲以下更有五十八％贊成台獨，且有高達七十五％坦言對兩岸統一不具信心。

此份民意調查是由港大民研計畫於本月七日至十一日對十八歲以上香港民眾進行隨機電訪抽樣，成功樣本共一○○七個，在九十五％信心水準下，抽樣誤差不超過正負四個百分點。

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