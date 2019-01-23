2019-01-23

記者鄒景雯／特稿

這個月二號的上午，習近平發表「習五條」之後，當天下午，蔡總統隨即召開記者會強硬回應，事後，大家很好奇，中國對這一回合交手的反應究竟如何？最近，有消息傳來，北京沒料到台北會這樣快速反擊，甚至還因此對中間傳話人說：不要太過得意。

為什麼沒想到蔡英文會在第一時間反擊，對岸一方面是按照過去兩年半互動的經驗，以為這次大概也是一拳打進棉花裡，聲響有限；另一方面則是考量到李登輝當年要回應「江八點」，也是歷經三個月的研究，才提出「李六條」，因此事前沒有預期蔡英文要直接殺球。但是事實上，國安團隊等候習近平會在告台灣同胞書四十週年之際發表新的對台政策，已經很久了，故而這是有備而來。

北京沒料到歸沒料到，然到底習近平在這個時候拋出「一國兩制台灣方案」的動機是什麼？受到「九合一」選舉藍營大勝的振奮，這是大家都想得到的背景；在這樣的氣氛激勵下，據了解，習近平認為在「馬習會」之後，過去幾年的兩岸關係、統一進程毫無進展，受到了極大的耽擱，所謂「不怕慢、只怕站」，從二○一九年起，應該利用最新版圖的勢頭，由地方包圍中央，推動「一國兩制」這個議題「在島內引起討論」，是其現階段的對台目標。

換句話說，「一國兩制」目前在台灣是沒「市場」，但是老共認為，先把它變成是一個「議題」，促成熱烈的對話也好，爭辯也罷，久而久之，台灣的意見市場逐漸就會習慣這是一個「選項」。因此習近平講話過後，中國國台辦近來已經密集地與台灣方面的政黨、媒體等各界對象聯繫，希望他們在台灣內部就一國的內容、兩制如何安排，歡迎提出各種方案，公開進行倡議，以便蓄積並鋪陳未來雙方進行政治談判的基礎。

在國台辦的指令揮舞下，截至目前為止，可以看到一些媒體不時就把「一國兩制」給具體化，不斷在推波助瀾，可以說斧鑿甚深；倒是在藍營政治人物方面，或許是二○二○總統大選的民意制約，基本上主流的角色，還算謹慎，沒有人願意在兩制台灣方案上逗留，地方縣市長層級者，除了南投縣長林明溱要求黨中央不要再提一中各表，比較離譜之外，其他首長大抵繼續拿著「九二共識」當擋箭牌，尚未越界到兩制上去把民主自由給繳械。這大概也是北京沒料到的。

儘管如此，某些地方縣市長日來似乎也有動不動就在中國問題上大放厥詞的跡象，有人甚至頻以擦邊球來企圖得北京的分，恐怕也是非常耐人尋味的行動；明明不關他們的職權，也與市政治理無涉，何以才上任一個月，就要把市民擱在一旁，如此奮力演出？他們背後是不是有一條線被牽著？或者基於任何個別的理由，於是自甘成為包圍中央的地方？這些都需要再三查證，也非常值得投票給他們的選民嚴厲的監督。

未來，大家不妨一起注視：台灣有誰會成為中國統一「不怕慢、只怕站」的過河卒子？

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