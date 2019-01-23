陳明通向中喊話：民主才是最佳方案

2019-01-23

台灣絕不可能成為「特區」 籲回歸公權力對話

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通昨說明新年度重點工作，提出三點呼籲，包括呼籲朝野凝聚「台灣共識」，重申台灣絕不接受「一國兩制」，且絕不可能成為中國「特區」；陸委會也呼籲中共「捨棄旁門左道」，回歸公權力對話。陸委會說，唯有陸方實踐真正的民主制度，才是兩岸願景，「這也是我們提供陸方的最佳台灣方案」。

陳明通表示，當前台灣真正的威脅和危機，是習五條已經設定了統一台灣的進程，欲透過一國兩制台灣方案和不放棄武力面對台灣，「這才是真正消滅中華民國」，他籲請國人務必有清楚認識，「繼續爭議九二共識已經沒意義了」。

陳明通說，陸委會未來四大重點工作包括評估中共對台動向，因中共將強化對台促統融合力道及政治施壓，擴大與我各界互動，陸委會將研判「習五條」後的可能作為及對台影響，以妥善規劃因應方案。

他表示，陸委會為落實總統的「三道防護網」，針對民主防護網部分，就兩岸互動可能影響主權的政治議題、協商談判的監督機制等，從政策與法制面研議法制作為，以確保國家安全與憲政秩序。

今拜會韓國瑜 聽取地方對兩岸交流看法

因應九合一選舉後新地方政府上任，陳明通也表示，陸委會樂見「符合規範、不設前提的兩岸交流」，盼強化中央與地方合作，今天他將拜會高雄市長韓國瑜，聽取地方政府在兩岸交流議題的看法。他自己曾是北、高市府兩岸小組成員，對於地方政府成立兩岸工作小組，持正面肯定態度。

陳明通並提三點呼籲，包括呼籲台灣朝野「凝聚台灣共識」，以及呼籲中國「民主才是最佳方案」與「回歸公權力對話」。陳明通說，中共認知裡只有「一中原則、兩岸一中、一國兩制及和平統一」，沒有中華民國，呼籲台灣各界「以台灣利益為優先，拋棄不切實際的口號與論述」，堅守「台灣共識」。

陳明通並重申，台灣絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案。陳明通呼籲中共認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，將來也絕不可能成為其轄下的特別行政區。他直言，唯有陸方實踐真正的民主制度，才是兩岸的願景，「這也是我們提供陸方的最佳台灣方案」。

陳明通並再次向中共喊話，籲其捨棄旁門左道，回歸公權力對話，早日恢復兩岸官方聯繫機制與制度化協商，以避免誤判。陳明通提議兩岸可從非洲豬瘟防疫合作開始，盼對岸落實協議通報、加強管控，避免疫情擴散，讓民眾安心過好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/