兵役制度檢討》募兵養兵成本高 佔國防預算逾4成5

2019-01-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「募兵制」，除外界擔憂的敵情威脅、人口結構轉變、少子化危機，以及後備教召制度強度能否支應動員外，隨著志願役官兵人數、編現比逐年成長，且國防部近年祭出多項官兵加給，盼增進官兵招募成效以及留營誘因，使國防預算之中的「人員維持費」，近六年皆佔國防部預算比率逾四十五％，國防人事費吃掉近半軍費的問題始終未能有效解決。

對此，國防部曾說明，國軍人員維持費已自去年的四十八．四％，降至今年的四十五．二％。且人事費額度將趨於穩定，佔國防預算比率，也將隨整體國防預算逐年成長而穩定下降。國防部主計局長陳國勝去年曾在立法院答詢時推估，預計國軍人員維持費，將在四、五年後降至四十三％左右。

根據國防部二○一四年至今年度預算顯示，國軍「人員維持費」為國防預算比重最高者，每年預算額度皆在一千四百億元以上，最低年份為二○一五年的四十五．一八％，去年則佔四十八．四％左右。除監察院去年曾公布報告，擔憂人事成本提高對於軍事投資預算造成排擠，立院預算中心也曾發布報告指出，國軍藉各項加給提高待遇，使國軍人事費需求「易增難減」。

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