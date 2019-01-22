兵役制度檢討》監委憂 後備戰力不足

2019-01-22

義務役期縮短 召訓照舊

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「募徵併行」兵制下，打造志願役官兵為主的部隊，隨著一年期義務役男去年底退伍，役期四個月的軍事訓練役男成我國「徵兵」主力，退伍後採現行「八年二次、二年一訓」模式教召。但監委擔憂，軍事訓練役男役期短，退伍後仍採既有召訓模式，如遭遇戰事時後備戰力不足，將成很大問題。

國軍二○一三年起徵集一九九四年次以後役男，服四個月軍事訓練役，並循現行義務役男教召模式，以役男退伍後「八年二次、每次五至七日」為原則。

能否投入作戰 引發質疑

不過，監委包宗和指出，役期一年以上的後備軍人在營訓期較長，較熟悉軍事運作，相較之下，軍事訓練役男役期短，卻仍循既有召訓模式，能否確保戰力？縱使退役志願役官兵也納為後備軍人，但國家遭遇戰事，須大規模動員時，假如後備戰力不足，將成很大問題。

民進黨立委羅致政也認為，役期一年以上的役男受召訓也許是「複習」，但對軍事訓練役男而言，可能反須透過教召繼續培養專長。他呼籲，國防科技日新月異，國軍召訓思維也應調整，並和新科技接軌。

政治大學名譽教授丁樹範分析，國軍以役期四個月的軍事訓練役男為徵兵主力後，其役期短、操課與演訓經驗較少、訓練模式和戰場情境差異等，「訓」與「召」背後都有些爭議。不僅在整體社會氛圍之下，基層部隊擔心「出事」不敢嚴格訓練，部分召訓也流於形式，後備軍人能否有效融入動員體系並投入作戰，都值得討論。

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