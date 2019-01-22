管碧玲爭不分區 婉拒掌海委會

2019-01-22

〔記者邱燕玲、陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌組閣前，執政高層就鎖定選區即將消失的民進黨高雄市立委管碧玲入閣，蘇也曾以電話與管深談，希望她接下海洋委員會主委一職，但管以「爭取不分區立委」為由婉拒。據了解，蘇貞昌方面已另覓人選，另包括故宮博物院院長、經濟部次長等人事，將在兩週內補齊。

蘇內閣組成後，接下來還有三波人事要處理。第一波是海委會主委、故宮博物院院長，以及經濟部次長、農委會副主委等次長級人事要補實，預計兩週內完成；第二波是國營事業有些人事任期已滿，需要調整處理；第三波是農曆年後、立法院新會期開議，就要送出促轉會、中選會人事案。

在故宮人事方面，知情人士指出，這幾天都還在徵詢人選，尚未定案，至於前故宮院長林曼麗是否可能回鍋，目前還很難說。

對於內閣成員，蔡總統多尊重蘇貞昌決定，沒有過問。不過，海委會雖隸屬於行政院底下，但因這個職務也涉及國安層次，蘇團隊因此表示，待人選確定後，會先讓府方知道這個人選，「會納入府方想法」。

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