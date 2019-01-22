黃國昌辭時力黨主席 邱顯智接棒大熱門

2019-01-22

也被看好 林昶佐︰現在沒規劃

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨宣布卸下黨務、不再參選黨主席；至於是否續拚立委，「還沒有非常清楚的答案」。黨內人士原看好立委林昶佐接棒，但林說「現在沒有這個規劃」，另一熱門人選則是新竹黨部主委邱顯智。時力將於二月一日選出新任黨主席。

參選決策委員 64人搶15席

時力昨公布六十四位決策委員參選人名單，除了黃國昌不再登記參選，其餘四位現任立委林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞．以用，都登記參選。時力新竹黨部主委邱顯智、黨秘書長陳惠敏、導演柯一正、新科議員吳韋達、北市議員選舉失利的吳錚，以及政治評論家、輔大哲學系助理教授周偉航（人渣文本）等也表態參選，其中邱顯智被視為黨主席熱門人選之一。一旦邱當選，也被視為延續黃國昌「時力走自己路」的路線。

時力將於廿八日至卅日開放黨員網路投票，卅一日公告結果，預計選出決策委員十五名及三名候補，二月一日再召開決策委員會，由委員互選出新任黨主席。

黃國昌昨凌晨於臉書發文指出，黨已開始站穩腳步，是適當時機「卸下黨務」，他昨天上午並召開記者會，宣布不再參選黨主席。黃表示，去年選前就有這樣的想法，時力是民主的政黨，「不是一人的政黨」，他否認是為去年新北市議員選舉全軍覆沒負責，強調這部分「占的分量幾乎等於零」。

針對黨主席人選，黃國昌說，民主政黨對於誰接任黨主席，最糟糕的方式就是由前任主席指定，這不該發生在時力。被視為熱門人選之一的林昶佐昨受訪說「現在沒有這個規劃」，認為黨內有很多年輕的金頭腦，他鼓勵年輕人承擔帶領黨的工作。

對於傳出「黨內人士」指林昶佐用網軍攻擊黃國昌的說法，林也澄清：「我沒有網軍，時代力量也沒有網軍。過去沒有，未來也不會有。」這是不實謠言，也非首次，他和黃國昌看了也總是無奈笑笑，期盼這種惡意、拙劣放話手段能夠停止，別再製造分化。

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