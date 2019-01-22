柯︰別在台喊獨立 又在中做生意

2019-01-22

與中國國台辦同調

〔記者沈佩瑤、郭安家、謝君臨／台北報導〕民進黨立委段宜康昨以伊索寓言反擊台北市長柯文哲的「強盜說」，柯文哲對此語氣不耐表示：「算了，不想批評他們，不要在台灣喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人。」巧合的是，國台辦也曾說「絕不允許少數人在中國賺錢，卻支持『台獨』」，與柯說法頗為相似。

段宜康︰含沙射影 卑劣做法

段宜康昨晚回應，柯文哲顯然批評的是他，或是綠營新潮流的人。段強調，自己連中國都沒去過，要柯指名道姓說清楚，到底是誰在中國做生意，讓被他點名的人出來對質，不要含沙射影，否則很不負責任、不厚道，更是卑劣的做法。此外，柯被批評，與其他人的行為根本是兩回事。

段宜康表示，亞斯伯格症的人應該是有話直說，柯的指控只是轉移焦點，讓他非常失望。段並回酸，別像國民黨一樣，說時代力量立委黃國昌的岳父在中國做生意，「這樣就太沒品了」。

段宜康說，現在台灣人多少都有親戚在中國謀職做生意，但與中國有聯繫，不表示態度就會親中，或失去台灣立場，柯被批評就是因為沒堅守台灣本位，應檢討自己。

柯文哲日前接受電視專訪時，以「強盜說」比喻美中台關係，將台灣比喻成強盜，中國則是警察角色，引發諸多討論與批評。

桃園市長鄭文燦昨陪同台北市立委補選參選人何志偉掃街，媒體問及柯的「強盜說」是否過於親中？鄭回應，「我想柯市長應該會修正啦！有時候他（柯）的話語喔，我們聽完以後，我就知道他下一步會修正。」引起現場媒體竊笑。

柯文哲昨天說，他認為未來十五年，美中對抗是國際大局，台灣要思考如何在夾縫中求生存，所以也沒有什麼要不要修正。

此外，表態參選二○二○總統大選的前新北市長朱立倫，日前盛讚柯文哲是「未來很強、非常重要的領導人」，外界解讀此番讚美是想拱柯出來，瓜分綠營選票。柯文哲昨被問及此事，笑說這應該要去問朱，怎麼會問他？

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