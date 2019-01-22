總統提名時程 民進黨春節後討論

2019-01-22

〔記者楊淳卉、鄭景議／台北報導〕二○二○年總統大選，民進黨主席卓榮泰上週提及，民進黨只剩下一年的時間備戰，半年內就要決定主將（立委參選人），三個月內決定主帥人選（總統參選人）。民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，有關黨內總統提名時程及相關規劃，目前還未定案，但農曆年後就會進行討論。

蔡英文總統十四日與雜誌媒體餐敘，被詢及是否只做一任時，蔡總統表示「希望有足夠的時間，把想做的事情做完」，透露希望競選連任的意願。

蔡英文在去年九合一選舉大敗後，辭去黨主席職務，民進黨也陷入低迷，不過今年一月初，蔡總統對中國國家主席習近平對台談話一席強硬回擊後，獲得社會普遍正面回響。黨內普遍認為，蔡英文選後聲勢回溫，加上選舉時程緊迫，目前黨內尚無表態競爭人選，民進黨下屆總統提名仍由蔡英文出線的可能性高。

不過，仍有部分獨派呼籲蔡英文放棄連任。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等人一月初發表給蔡英文的公開信，要求蔡英文不要參與二○二○年總統選戰，交出行政權。

此外，也有獨派期待前行政院長賴清德參選總統。獨派大老辜寬敏十八日即呼籲，蔡英文應該請賴清德出來參選總統，民進黨才不會分裂。除了拱賴，黨內也傳出，喜樂島聯盟召集人郭倍宏在獲得部分獨派大老力挺下，有意親自出馬角逐二○二○總統寶座。

此外，行政院長蘇貞昌雖然競選新北市長失利，但網路聲量不黑反紅。他昨被問到是否會角逐二○二○總統大選時，蘇貞昌說，當行政院長要為民眾福祉努力，「要做的事情還很多，不用講到我了吧」。

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