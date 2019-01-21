中國反「娘炮」及「佛系」 男星戴耳環 節目全程馬賽克

2019-01-21

去年限娘令 禁染髮、紋身

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國官媒去年九月痛批男性藝人的「娘炮文化」後，隨即傳出當局祭出「限娘令」，禁止多名染髮、紋身的「小鮮肉」男星參加中央電視台中秋晚會節目。如今這項禁令再度升級，多名走「花美男」路線的男藝人，近日因配戴耳飾上綜藝節目，耳部竟被全程打馬賽克。據傳今年「中央電視台春節聯歡晚會」（春晚）表演名單中沒有任何「小鮮肉」登場。

新限令再起 網批性別歧視

中國男星井柏然、中國出生的台灣歌手、小鮮肉夯團Nine Percent成員林彥俊、饒舌歌手「小鬼」王琳凱等男藝人，紛紛因戴耳環或耳針上節目，耳垂部分遭到模糊處理。「男藝人上節目不可戴耳釘」的標籤，在社群媒體「微博」上已有近十萬次轉發，但不清楚是中國廣電總局頒發新限令，還是中國影視網站「愛奇藝」自我審查。

對此，中國網友抨擊，若男人戴耳環是娘娘腔，成吉思汗也是娘娘腔，應禁止他在歷史課本中出現；女演員戴耳環未被模糊處理，分明是雙重標準，有如回到一百年前，此為「未說出口的性別歧視」。但也有網友認為，男性理當展現陽剛之氣。

今年春晚 傳無小鮮肉登場

中國的「限娘令」據信始於去年世界盃足球賽後。民間有輿論認為，中國年輕一代應該學習外國選手的男子氣概，不該走「美如畫」的娘炮風。去年九月，新華社與中共機關報《人民日報》分別刊出「娘炮之風當休矣，病態文化影響不可低估」及「什麼是今天該有的男性氣質」等社論，隨後男藝人染髮、紋身等行為接連遭禁。

香港中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟指出，中國模糊處理男藝人的耳環，可能是試圖將西方對中國流行文化的影響降至最低，強化中國人的陽剛特質。除了反娘炮，中國政府也審查韓風、嘻哈及ＬＧＢＴ等文化，最近被點名的是「佛系」現象。中共中央黨校哲學教研部副主任、教授董振華近日表示，如果社會上都是看淡一切的「佛系青年」，「中華民族偉大復興中國夢」恐怕就很難成功。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/