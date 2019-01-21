橋頭事件40年》蔡：身為總統 須成全台最勇敢的人

2019-01-21

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣戒嚴時期首次街頭遊行抗議的高雄橋頭事件屆滿四十週年，財團法人八卦寮文教基金會出版「大時代的故事—台灣第一位黨外縣長余登發」專書，昨在橋頭糖廠舉行新書發表會，總統蔡英文到場致詞時表示，我們現在有的民主自由不是天上掉下來的，盼年輕人透過了解歷史關鍵事件，勇敢堅定地挑起台灣未來的責任，共同為了台灣而努力。

大時代的故事專書出版

蔡英文說，她知道身為總統必須要成為全台灣最勇敢、最堅定守護主權與國家尊嚴的人，她也有責任要讓大家可以團結在一起，讓台灣的力量可以凝聚，她並邀請大家和她一起為了台灣努力。

蔡英文昨和總統府秘書長陳菊、前民進黨主席許信良等人同台追憶往事，現場聽眾在樹下席地而坐聆聽，場面熱絡。

蔡英文回想橋頭事件發生時，她大學剛畢業，正要前往美國求學，後來又赴英國深造，未及見證當時台灣民主運動蓬勃發展，讓她感到遺憾。

蔡盼年輕人願意承擔

她說，二○○八年擔任民進黨主席時，前輩們提攜、引導她，她從前輩們身上學到三件事情，第一是勇敢；第二是堅持；第三是要有理想性，為了未來要懂得承擔，期待未來有更多年輕人願意承擔，勇敢堅定挑起責任。

陳菊表示，橋頭事件是當時國民黨威權亂扣余登發、余瑞言父子罪名，黨外面臨生死存亡關頭，時任桃園縣長許信良堅決意志提議要站出來反抗，她和許信良、施明德、張俊宏、姚嘉文、林義雄等人從北部漏夜搭車南下橋頭，聲援支持余家，從余家走上橋頭街頭遊行抗議。

許信良認為目前民進黨正面臨創黨以來最嚴峻的局勢，勉勵民進黨人要效法老縣長余登發刻苦薄己、堅持不屈及親民愛民的精神。

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