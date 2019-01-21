2019-01-21

記者鄒景雯／特稿

今年的政治行事曆上，大致有幾個重要座標，先是三月民進黨啟動總統提名程序；五月間國民黨將辦理黨內初選；而後就是「外卡」台北市長柯文哲公開說：六月再來問是否參加二○二○競賽的問題。這個順序，標籤出整個上半年將在激烈的競賽中揭開序幕。

總統大選不比基層選舉，儘管政治人物既定的外在形象很關鍵，但是選民對國家領導人的評比給分，多少與縣市長有不同的考慮。過去二年半，蔡總統的執政，在內政上治理，猶如大水沖倒了龍王廟，已經反映在「九合一」的地方版圖大幅消長上；不過，在涉外事務方面，她或許因性格問題開創不足，例如日本食品未能及時科學解禁，影響了CPTPP的談判進程，但由於長期在相關領域的歷練，基本上在穩定台海情勢方面，並未犯什麼方向上的大錯，也取得了國際間相當的信賴，有其一定的優勢。

於今，蔡總統不畏挫敗，希望爭取連任，其黨內與黨外的競爭者，當然必須鎖定她的強項想辦法超越，才有條件取而代之，也才是更為適任的國家元首。因此，不能光是罹患「總統熱」、腦袋隨之發燒而已，必須要讓大家相信誰能當好台灣總統，誰才能掌握出線的先機。

台灣這樣的國家，自兩蔣以來，最優位的責任一向就是如何在美中兩大強權之間，尋找出讓台灣存在下去的永續壯大之道。最近，美國結合先進各國針對中國全面開打，連女兒都被逮捕的華為創辦人任正非，為了激勵內部士氣，特別引述「金門戰役（古寧頭大戰）」為例子，就非常有意思。

從任正非的角度，刻意提到當年解放軍之所以全軍覆沒，「實際就是因為沒船了，第一批船開過去，登陸時剛好遇到退潮，船擱淺在灘上，國民黨飛機把擱淺的船全部炸掉，所以第二梯隊、第三梯隊就上不去」，目的在比喻華為要通過嚴峻的國際圍堵挑戰，必須採取一系列的調整對策；但是聽在台灣人耳裡，應當有好幾層的聯想與啟發才對。

首先，任正非提醒了兩岸關係的本質問題，這個本質，至今也許方式改變了，但是敵對的核心完全一樣。解放軍出身的他記憶依舊這麼深刻。其次，即使在威權時代，國民黨都曾經在阻卻共產黨來犯上建立戰功，曾幾何時，國民黨怎麼會把「反共保台」的圖騰拱手讓給了民進黨？甚至還被牢牢地戴上了「親中賣台」的大帽子？今後又該如何取回話語權？第三，美國四十年未發生的戰略改變，已經在眾人眼前活生生的登場，當「新冷戰」時代來臨，重新回到當年，台灣的戰略是什麼？以「九二共識」、「兩岸一家親」畫符咒、打嘴砲，就可以抵擋習近平的一國兩制台灣方案被排上議程？若此，豈不是台灣版的義和團，全民如何安心將國家交付？

以上這些，是競逐總統大位的入門基本款，先思考清楚了，才有資格參加第二步的進階考。

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