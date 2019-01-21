藍諸侯與眾太陽 親疏有別

2019-01-21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在去年九合一大選斬獲十五席縣市長，對二○二○年總統大選注入強心針，黨內對於總統提名競爭激烈，真正掌握龐大資源及政治力量的十五名百里侯意向、與黨內各「太陽」的親疏有別，九合一大選餘波，將對藍營由誰出線角逐總統大位起關鍵作用。

黨內人士盤點各縣市長與「太陽」親疏關係：新北市長侯友宜是前新北市長朱立倫的副市長，侯市府人馬也有不少來自朱市府，等於是延續朱執政，與朱的關係最為密切。

至於花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善，兩人均是朱立倫在黨主席任內提名的不分區立委，之後才當選縣長。不過，張、徐兩人與前立法院長王金平的關係也頗深厚。

高雄市長韓國瑜在競選市長過程中，王金平著力最深，王費盡心力籌備「三山」造勢活動挺韓，韓被推上市長寶座也感恩在心，選後數度與王合體，雙方關係不言可喻，最為親近。

另外，王金平也在台中市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、台東縣、澎湖縣等地方派系山頭的整合上出力最大，新當選的縣市長自然與王十分友善。

黨內人士指出，至於黨主席吳敦義在九合一大選雖然被特定人士邊緣化，還因為「母豬說」被眾人切割，但吳在大選期間低調奔走協調仍然有功勞，地方上仍累積一定的政治能量，不容小覷。

黨內人士說，九合一大選吳敦義以黨主席之姿，必須搞定情況十分複雜的各縣市長的提名，除新竹縣長提名有爭議外，並沒有太大缺點，也都盡心盡力輔選，最後的勝選結果，很難說和吳的運籌帷幄沒關係，這些縣市長也許與吳不是很親近，但也絕非敵人。

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