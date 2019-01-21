國民黨縣市長列席中常會 第二週就掛蛋

2019-01-21

〔記者林良昇、賴筱桐、張菁雅、王榮祥／綜合報導〕去年九合一大選，國民黨籍拿下十五席縣市長，黨主席吳敦義邀請十五位縣市長列席中常會，積極參與國民黨決策機制，今年一月九日首度邀請，共來了十一位；但第二週卻無一到場，僅有兩位派副縣長代表列席，「眾百里侯拱月」僅一週行情。

眾百里侯拱月 只一週行情

國民黨在九合一大選勝選後，黨中央規劃在今年舉辦的全代會上修改黨章，將國民黨籍直轄市、縣長列為當然中常委，享有提案、表決等相關權力，等於是吳敦義將中常會部分權力分配給地方諸侯，藉此拉攏縣市長支持黨中央決策。

本月九日，中常會在九合一大選後首度邀請十五位縣市長列席，因當天中常會前，黨中央已先以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」，藍營縣市長有十一位親自參加中常會，另有三人派副縣長代表，僅一人請假缺席。

事隔一週，國民黨十六日召開中常會，通過提名台南市等補選立委名單，不料十五位藍營縣市長居然無一親自與會，僅宜蘭縣、澎湖縣分別指派副縣長林建榮、許智富出席，百里侯與黨中央合體的盛況，僅一週行情。

黨務人士表示，縣市長是否出席，主要是有無關心的議題或是有無想與黨中央溝通的事，就和行政院院會一樣，六都市長也不是每次都親自去。

侯盧韓 都因公務繁忙未出席

對此，新北市新聞局長蔣志薇轉述市長侯友宜說法，指侯公務繁忙，以後只要有空就會參加。台中市政府新聞局長吳皇昇表示，市長盧秀燕因市政行程緊湊而無法北上；至於是否指派副市長列席？吳皇昇說，中常會屬於黨務，恐怕不太適合。

高雄市新聞局長王淺秋也轉述市長韓國瑜說法，強調現階段必須以高雄市政相關行程優先，行有餘力、才有可能配合北上參加中常會。

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