搭直播熱…「義哥」年後開講

2019-01-21

〔記者張存薇、王榮祥、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義過年後將開直播「網路空戰」，吳昨天表示，幾個月前幕僚就開始規劃，有些事透過直播傳達給黨員及社會，這是好事。至於是否請教網路聲量高的高雄市長韓國瑜？吳笑著透露，「空軍」觀光局長潘恆旭就是他安排去的。

吳敦義昨天到台東縣參加去年選舉感恩茶會。他表示，韓國瑜過去沒有一天在高雄，必須做些安排、和地方人士搭上線，安排潘恆旭前往協助後，潘和韓也很投合，另也有請部分「陸軍」幫忙，否則完全陌生的環境怎麼打仗？

另外，對於總統選舉，吳敦義強調，還沒有確定是否參加黨內初選，但一定要考量品德、團隊能力、清廉操守及政績等，提出最有勝選機會的候選人。

國民黨文傳會新媒體部表示，將於農曆新年之後，安排直播或類似「義哥有話要說」的三分鐘短視頻，讓吳敦義親上第一線與民眾溝通，推銷國民黨的政策想法，並柔化吳敦義的形象。

負責新規劃案的文傳會副主委兼新媒體部主任程美華指出，會以比較輕鬆的方式呈現，但絕對不會出現搞笑的方式，而且不搞「網紅政治」，不會找一些「網紅」人物同台，也不會像蔡英文總統日前突然跑到西門町買滷味。

潘恆旭誇吳敦義是戰神

高市觀光局長潘恆旭昨公開向吳敦義致謝，感謝他給了很多機會，並提醒大家不要低估吳。潘形容吳是一個謀定而後動、後發而先制的戰神，當他決定一件事時，就會全力衝刺；如果未來吳有需要，在不影響公務情況下，他願意幫忙總統大選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/