總統提名打到海外 吳規劃3月訪美

2019-01-21

是否會見美國官員 外界關注

〔記者林良昇、賴筱桐、沈佩瑤、萬于甄、陳心瑜／綜合報導〕佈局二○二○年總統大選，國民黨主席吳敦義規劃訪美事宜已久。據了解，吳訪美時間點將落於立委補選後，規劃於三月訪美，形式將類似目前巡迴台灣各地的感恩茶會，以感謝僑胞在九合一選舉支持為主軸；訪美過程是否與美方官員見面，將是外界關注重點。

朱立倫短期內暫無訪美計畫

至於爭取角逐二○二○總統大選的新北市前市長朱立倫，原本傳出農曆春節前後，可能以拜會老朋友的名義訪美，但朱立倫的幕僚昨天表示，朱立倫短期內暫無訪美計畫。

據了解，吳敦義近期在各場合釋出出訪海外的訊息，海外僑胞確實也屢次邀約吳出訪。黨內評估，吳在明年大選前必定會出訪。

據指出，身兼國民黨主席辦公室主任的國民黨海外部主任郭昀光本月就曾赴美，安排吳敦義三月訪美事宜，等立委補選結束，就會大致底定。

郭昀光昨受訪時指出，各地海外僑胞等團體一直都有邀訪，但吳還在忙立委補選，目前還沒有相關具體規劃，要是出訪海外，考慮形式也會像國內謝票感恩茶會一樣。

郭昀光表示，吳敦義五二○的境管限制並非考量因素，因為大陸、香港、澳門相對敏感，其他地方並沒有太大限制，吳卸任副總統後還沒當黨主席前就曾訪美、當黨主席後也去過菲律賓、泰國等地，不會有太大問題。

此外，面對何時宣布參選二○二○總統大選，前立法院長王金平說，預計元宵節過後才有明確的答案，自己會尊重黨內提名機制，不過，也需考慮是否影響黨的形象，切勿為黨帶來不和諧的對立。

外傳國民黨研議針對二○二○總統大選進行黨內初選辯論，朱立倫受訪時說，初選只是過程，不管用什麼方式，最重要的是提出符合民意的候選人，讓候選人能夠獲得民眾支持，並爭取二○二○勝選。

對於台北市長柯文哲受訪表示，他有七成以上選舉經費都來自外縣市；朱立倫表示，柯文哲是全國性政治人物，獲得全台各地的支持非常正常，他一直都認為柯是台灣未來非常重要的領導人。

除了國民黨內總統人選之爭，柯文哲日前接受電視台專訪，被問及二○二○「蔡柯配」，柯文哲笑說，「人家不會要我的」，言下之意似乎是他有意願。柯昨受訪再談，只說：「你看每天媒體打成這樣，怎麼可能配？」

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