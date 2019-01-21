去年內需大傷 中國成長估28年最慘

2019-01-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據路透調查，分析師預測中國去年經濟成長率恐降到六．六％，是二十八年來最低，今年恐進一步降到六．三％，主因是中國內需不振，加上美中貿易戰打不停，預料中國將祭出更多刺激措施；中國今將公布去年經濟成長率（ＧＤＰ）數據。

調查顯示，中國去年第四季經濟成長率將由第三季的六．五％降到六．四％，與二○○九年第一季相同，當時是全球金融海嘯才爆發沒多久；去年全年經濟成長率預估六．六％，是一九九○年以來最低，不及二○一七年修正後的六．八％。

因刺激措施得花一些時間才能見到成效，多數分析師認為，中國今年經濟成長率恐進一步下滑到六．三％；部分學者更認為，中國實質成長率比官方數據還要弱，即使中國與美國達成貿易協議，中國振興經濟已無萬靈丹。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家陳興動表示，中國今年能做的只是避免通縮，避免衰退及經濟的硬著陸。

目前中國政府已快速批准營建計畫、減稅及調降進口關稅等，今年三月舉行的全國人大會議上可能公布更多財政刺激措施，包括降稅和增加基礎建設支出；分析師認為，中國今年可能降稅二兆人民幣（二九五一億美元），並允許地方政府發行特別債二兆人民幣。

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