協議雖有進展 川普否認要取消關稅

2019-01-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週六在白宮表示，與中國達成貿易協議上一直有進展；但他否認將取消對中國進口產品課稅。

川普表示：「與中國的貿易談判進行得相當順利，有關美國將取消對中國產品課稅的一些報導，是錯誤的；如果我們與中國達成協議，當然就不會進行制裁，但沒有達成協議，就會這麼做；我們已與中國舉行多到驚人的會議，與中國的協議可能很快就會發生，談判進行很順利。」

美中本月七日到九日於北京舉行副部長級貿易談判後，中國副總理劉鶴將在三十到三十一日率團訪問美國，與美國更高階代表進行下一輪談判；川普政府放話，若未在三月二日貿易戰休兵九十天內達成協議，美國將把中國二千億美元產品的關稅由十％上調到二十五％。

路透報導，不願具名的知情人士透露，美國打算以定期檢視中國承諾的貿易改革，做為雙方達成貿易協議的條件，若美國認為中國違反協議，可能再度透過關稅懲罰。

中國談判代表對美國定期檢視的建議並不買單，但這項提議並未妨礙兩國談判。中國消息來源指出，美國希望定期檢視，卻未說明多久檢視一次，「此舉看起來像是羞辱，但也許雙方能找到可讓中國保留顏面的方法。」

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