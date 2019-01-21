華為、蘋果都苦 台廠恐更苦

2019-01-21

〔記者卓怡君／台北報導〕華為創辦人任正非向員工喊話「準備過苦日子」，聽在台灣供應鏈耳裡，又是一陣涼意直竄心底。台廠無奈表示，蘋果手機已經確定賣不動了，現在連中國最大廠商華為也要過苦日子，等於美國、中國最大的品牌苦日子都來了，台灣供應鏈很多是蘋果、華為通吃，未來等同是「苦上加苦」。

台灣科技廠向來是蘋果最重要的供應廠，根據蘋果去年公布的供應鏈名單，台廠家數從二○一七年的三十九家增至四十二家，包括晶圓代工的台積電、 鏡頭的大立光，組裝的鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶及英業達等，還有鏡頭的玉晶光、機殼的可成，印刷電路板的臻鼎、台郡、華通、欣興、燿華、嘉聯益及載板景碩等，「一顆蘋果救台灣」的說法確實不假。

但蘋果去年新機銷售成績難看，近十五年來首度下修財測，台灣蘋果供應鏈自去年十一月起業績就開始衰退，到了十二月滑落幅度更驚人，相關業者對今年保守以對；以台積電為例，高達兩成營收來自蘋果，上週法說揭露對今年展望低於市場預期，代表景氣下滑程度比想像還糟。

蘋果落難，華為趁勢崛起。全球市場研究機構TrendForce預估，今年華為將超車蘋果，成為全球第二大手機品牌廠，蘋果將連輸三星、華為兩家品牌，淪落至全球第三，也因此華為對台灣供應鏈重要性相對提高。

華為主要台灣供應鏈包括台積電、大立光、聯發科（ＩＣ設計）、日月光（封裝測試）、聯詠（驅動ＩＣ），華通、欣興、晶技（石英元件）、群創（面板）等；假如美國傾全力獵殺華為，同時是蘋果及華為供應鏈的台廠，恐怕會苦上加苦。

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