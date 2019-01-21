華為苦日子來了 任正非暗示裁員

2019-01-21

談美歐圍堵扯「金門戰役」

狂言以解放軍理念突圍

〔記者盧永山、高嘉和／綜合報導〕面對歐美圍堵，華為創辦人任正非接受中國官媒央視專訪，才誇口「不怕歐美制裁，有信心他們非買不可」，近日卻連發兩封內部郵件，除坦言「準備過苦日子」、「放棄平庸員工」，似乎暗示將裁員外，中共解放軍出身的他，郵件內更見「解放軍口吻」，不是引喻林彪的治軍理念，就是以野戰軍大軍南下來比擬管理，還扯到當年共軍攻台失敗的金門戰役（台灣稱古寧頭大捷），就是因為沒船了，才會全軍覆沒。

大形勢沒有想像中樂觀

根據中媒報導，任正非在內部郵件中指出，「未來幾年，整個大形勢應該沒有想像中那麼樂觀，我們要有過苦日子的準備」；「比如，5G不可能像4G一樣勢如破竹，它可能是東爆一個地雷，西爆一個地雷」；「如果不能成片性地爆炸，我們可要養活十八萬員工」；「也要放棄一部分平庸的員工，降下人力成本來」。

他還推崇，「林彪當軍委主席以後，在一個連隊待了半年，做什麼？」「軍隊沒有汽車，就騾馬化，到處都是軍馬場，養馬來建立中國軍隊，這就是深入基層調研的搞改革，六七十年代軍隊也是最好的」。「野戰軍大軍南下的時候，不能忘了江南游擊隊」；「地下黨大多數活躍在高層，他們有建立和管理城市的經驗」。

任正非更以金門戰役為例，「金門戰役，解放軍全軍覆沒，實際就是因為沒船了；第一批船開過去，登陸時剛好遇到退潮，船擱淺在灘上，國民黨飛機把擱淺的船全部炸掉了，所以第二梯隊、第三梯隊就上不去；因此，過河最重要的是船和橋」。

任正非的內部郵件也引起中國網民熱烈討論，知名的知識分享平台「知乎」就有網友留言，「這是軍事會議吧」、「毛精神的力量就是這麼厲害，是時候再去翻一翻毛選了」。

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