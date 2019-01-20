侵門踏戶跟監 大公報、文匯報禁來台3年

2019-01-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕親中港媒《大公報》、《文匯報》日前來台跟蹤港獨青年，據了解，撰稿記者是「掛名」，疑似透過在台代理人，執行跟蹤與偷拍任務。政府官員表示，中港媒體來台採訪，須依據相關規定辦理，並由文化部審查，由於這兩個媒體已是累犯，三年內將不會許可其申請來台駐點。

未依規定採訪 來台跟蹤港青

據悉，移民署查《大公報》、《文匯報》撰稿記者出入境紀錄，原已找到「李斯達」，他是以自由行名義在這段期間來台，不過，後來證實是「同名同姓」，因為入境的「李斯達」是中國籍旅客，一家五口來台觀光，並非《大公報》記者。移民署迄今並未查到撰稿記者出入境紀錄，因此研判是「掛名」，真正執行任務另有其人，使得辦案難度提高。

兩港媒累犯 註銷入出境許可

官員解釋，《大公報》與《文匯報》是香港左報，在一九九七年香港主權移交中國之前，即港英政府時，就是中共在港發聲的喉舌，不過，九七年之後，中國可直接介入收買主流港媒，這兩左報就淪為中國打手。《大公報》、《文匯報》先前也曾以類似手法，以不實報導抹黑「佔中」發起人戴耀廷去年來台參加中研院活動。

陸委會表示，港澳媒體目前共四家、十八位記者在台駐點，《大公報》與《文匯報》並未申請駐點。未依規定申請許可，卻來台採訪，就涉及「從事與許可目的不符活動」，已許可入境者可撤銷並廢止許可，並註銷入出境許可證，下次申請時不予許可，期間為一到三年。

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